ЕС сталкивается с внутренними противоречиями на фоне глобальной трансформации мирового порядка.

В вопросах политической повестки Ирландия привычно списывает у своего ближайшего соседа, который именует себя Великобританией. На это сегодня, кстати, обратил внимание наш министр иностранных дел, заметив, что приставка «Велико» сейчас уже не очень подходит бывшей империи. Было у главы МИД РФ Сергея Лаврова еще несколько важных заявлений. О них рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Очередь на десятки метров и смешение языков.

«Большая пресс-конференция Сергея Лаврова всегда вызывает ажиотаж. Вопросы могут задать не только российские журналисты, но и зарубежные. При этом никаких лимитов по времени не существует», — отметил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В отличие от брифингов западных политиков, у нас дают слово не только друзьям, но и партнерам.

Концентрация событий, которые перекраивают мир, зашкаливает: Венесуэла, Иран, Гренландия. Западных репортеров интересует, как Россия может поладить с непредсказуемостью американцев. Сергей Лавров пересказал диалог с госсекретарем США Марко Рубио в феврале 2025 года на первой встрече делегаций в Эр-Рияде.

«Национальные интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать. Но когда эти национальные интересы у таких стран, как Россия и США, не совпадают, будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в конфронтацию горячую», — подчеркнул глава МИД РФ.

При бывшем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене было иначе. Хватку действующего американского лидера Дональда Трампа уже ощутили союзники по НАТО. Вашингтон всерьез намерен получить Гренландию. Американский президент по факту хирургически удаляет старые колониальные рефлексы Европы. Гренландия — бывшая колония сначала Норвегии, потом Дании.

«Президент Хорватии господин (Зоран — Прим. Ред.) Миланович, цитата: „Подчеркиваю, решение о будущем Гренландии может принимать исключительно гренландский народ“. Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным», — отметил Лавров.

Просто Европа привыкла к отношениям «метрополия — колония». Франция, Британия. К Лондону вообще много вопросов.

«Я считаю, что нужно Британию называть Британией. Потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой, сама себя», — заметил дипломат.

Нынешние европейские лидеры даже не пытаются вести разговор на равных. Все началось еще в начале 2000-х, во время первого Майдана на Украине.

«Когда Брюссель заявил: „Украинский народ обязан выбрать: либо он с Россией, либо он с Евросоюзом“. Вот это „или/или“, „если не с нами, то против нас“ — это, я считаю, гарантией того, что Евросоюз хорошо не кончит», — указал Лавров.

При этом европейские лидеры откровенно искажают историю. Президент Франции Эммануэль Макрон то предлагает вести переговоры с Кремлем и чуть ли не приглашает Москву на встречу «Большой семерки», то утверждает, что Россия сама выбрала путь войны, хотя сами же не скрывают своих планов.

«(Глава евродипломатии — Прим. Ред.) Кая Каллас, (председатель Еврокомиссии — Прим. Ред.) Урсула фон дер Ляйен, (канцлер Германии Фридрих — Прим. Ред.) Мерц, (премьер-министр Британии Кир — Прим. Ред.) Стармер, (президент Франции Эммануэль — Прим. Ред.) Макрон, (генсек НАТО Марк — Прим. Ред.) Рютте. Они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации. И, собственно говоря, этого не скрывают», — заявил министр иностранных дел РФ.

А сейчас Евросоюз подобрался к Армении. Нынешний официальный Ереван хочет усидеть на двух стульях.

«Армения стала полноправным членом Евразийского экономического союза в 2015 году, когда ее валовой внутренний продукт составлял десять с половиной миллиарда долларов. А сейчас эта цифра равняется 26, в два с лишним раза увеличился ВВП Армении за период членства в Евразийском экономическом союзе. Выбирать, конечно же, должен армянский народ, армянское руководство, но совместить участие и там, и здесь абсолютно исключено», — отметил Лавров.

Но сейчас и Евросоюз, и НАТО трещат по швам, и не факт, что пройдут проверку на прочность, в отличие от многополярного мира, который уже стал реальностью.

