Энох Берк уже не в первый раз привлекается к ответственности за публичные заявления о существовании только двух полов.

В Ирландии снова попал за решетку учитель местной школы, который отказывается называть своих учеников местоимением «они»*, дети для него — это мальчики и девочки. Когда на Эноха Берка первый раз пожаловались за неуважение бинарных личностей*, это те, кто не определились со своим полом*, все это выглядело как нелепая случайность. Но, отсидев первый срок, преподаватель уже на уроках начал рассказывать детям, что существует всего два пола. Это было бы нормально в России, но в Ирландии его уволили и теперь вызывают полицию каждый раз, как только бунтарь приближается к школе.

«Это злоупотребление властью. Это абсолютное безумие. Идет навязывание трансгендерной* идеологии каждому мальчику и девочке, каждому мужчине и женщине! Но людям это не нужно, это никому не нужно», — заявил ирландский учитель Энох Берк.

По словам преподавателя, многие в его стране осознают, что традиционное понимание о существовании всего лишь двух полов — это правильно. Но критиковать транс-повестку* в Европе сейчас не принято и даже опасно. Сам Энох Берк в общей сложности уже заплатил за свои убеждения больше 200 тысяч евро штрафа и провел в заключении в общей сложности 550 дней.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

