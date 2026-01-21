От Владивостока до Сочи: почему даже после ужесточения ПДД водители не уступают скорым

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

За год в России зафиксировали около ста тысяч подобных нарушений, включая случаи с пострадавшими пациентами.

Во Владивостоке едва не погибла пациентка скорой помощи из-за водителя грузовика, который не пропускал спецмашину. Уже после инцидента он расскажет, что просто не видел скорую и у него не было злого умысла, но это оправдание для всех таких нарушителей.

И как раз для них в конце прошлого года значительно увеличили штрафы, а также четко прописали, как именно необходимо пропускать спецтранспорт. Но нюансы остались, например, как вести себя на узких улочках во дворах или на серпантинах южных дорог. Об этом корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Резкий удар по тормозам прямо перед каретой скорой. Пациентка внутри кричит от боли.

На кадрах с регистратора видно, как водитель грузовика беспричинно и резко сбавляет скорость. В «потоке» справа есть свободный карман. Вой сирен и проблесковые маячки обязывают освободить полосу. Но автохам будто специально не желает пропускать, таким способом «учит» экипаж спецтранспорта. И вот что он ответит нам позже:

«Я просто ехал и не видел ее даже. Просто вот я был сам по себе, ехал о чем-то там, мечтал, думал, и все. Я просто не смотрел и не видел ее», — заявил водитель грузовика Андрей.

И пока нарушитель летал за рулем в облаках, внутри автомобиля медиков спасали жизнь девушке, получившей перелом позвоночника на горнолыжном курорте. Из-за резкого торможения она получила новую травму. Пришлось останавливаться и оказывать срочную помощь.

«Чуть позднее нам удалось связаться с водителем этого грузовика. В ходе беседы он сказал, что ничего предосудительного в этой ситуации он не увидел. Водитель микрогрузовика, видя приближающийся к нему автомобиль с включенным звуковым и световыми сигналами, не предоставляя преимущества движения, начал резко оттормаживаться перед нами», — поделился водитель реанимобиля Николай Соломакин.

Специально для таких автохамов летом прошлого года ужесточили ПДД. Там четко прописали, что водитель обязан уступить дорогу машине с проблесковыми маячками, освободить полосу или даже съехать на обочину. Штрафы за нарушение с сентября повысили, теперь придется отдать от семи с половиной до десяти тысяч рублей, либо грозит лишение водительских прав на срок от полугода до года. Наказание ужесточили из-за пугающей статистики. Всего за год в России 100 тысяч раз не пропустили спецтранспорт на дорогах. Примеров много, вот, например, кадры из Новосибирска.

Водитель маршрутки не пропускает реанимобиль, который едет на срочный вызов к человеку с болью в сердце.

А это сочинская пробка.

Еще один эгоист из курортной столицы неприличным жестом дает понять, что проблемы медиков его не волнуют.

А вот самый свежий случай: легковушка не пускает неотложку, а водитель еще и устроил разборки с медиками.

«На некоторых сочинских улочках и одному-то на дороге проехать сложно, не то что пропускать машину со спецсигналами. С одной стороны припаркованы машины, обочины нет, но даже в таком случае ПДД предписывают продолжить движение до появления возможности уступить дорогу, ну или сдать назад, если есть такая возможность», — рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

И даже если автолюбитель не уступил из-за того, что не слышал или не видел спецтранспорт, ответственности с него это не снимает.

«Правила дорожного движения не предусматривают отрезок времени, в течение которого водитель обязан отреагировать на приближение транспортного средства с включенными проблесковыми маячками. Он обязан смотреть в зеркала заднего вида, соответственно, как того требует право дорожного движения, он обязан уступить дорогу транспортному средству со включенным специальным сигналом в кратчайшее время», — объяснил юрист Тимур Птицын.

В истории из Владивостока сейчас разбираются следователи. Если подтвердится, что во время экстренного торможения пострадавшая получила дополнительные увечья, то водителя грузовика уже будет ждать уголовное дело.

