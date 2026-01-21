Божий дар, а не работа хирургов: Волочкова заявила о сексуальности своего тела

Балерина Волочкова: Бог дал мне совершенное тело, и это еще и работа над собой

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Балерина пышно отметила юбилей в Москве и раскрыла секрет своей неувядающей, по ее мнению, красоты.

Заслуженная артистка России, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и в 50 лет продолжает заниматься балетом, выступать и наслаждаться собственной красотой. Об этом она с гордостью сообщила корреспонденту 5-tv.ru, пришедшему в Театр Наций, чтобы поздравить ее с днем рождения. На торжестве в свою честь балерина заявила, что возраст — не ограничение для женской привлекательности.

«Я себя чувствую молодым, красивым, сексуальным человеком, востребованным, и для меня возраст — это только какие-то цифры в паспорте», — сказала Волочкова.

Балерина, как известно ее поклонникам, всегда готова продемонстрировать стройную фигуру, за которой тщательно следит. Она утверждает, что практически ничего не ест и ежедневно занимается у станка. Один из корреспондентов похвалил «свежую» грудь звезды, которую время будто бы не тронуло. Что она и доказала одной из фотографий с недавнего отпуска на Мальдивах.

«Молодые, свежие, настоящие, упругие всем на зависть! Бог дал мне такое совершенное тело, и это еще и работа над собой. Потому что красота — это действительно работа над собой физическая. И важно же не просто быть худой, а важно быть стройной, подтянутой, и у меня это получается. Пусть они думают, что хотят, и не верят, что бог мне дал красоту такую, что это не плоды пластических хирургов, а именно такая эстетика от природы», — заявила Волочкова.

На праздновании юбилея в Театре Наций представители комитета Госдумы по культуре наградили балерину медалью «Сокровище России» — знаком признания личных заслуг и работы для общества и страны. Кроме того, депутат Иван Мусатов вручил ей медаль за вклад в развитие благотворительности и меценатства в России. Артистку поздравили коллеги и друзья, однако на торжестве не появились ее мама и дочь.

