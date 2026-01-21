Трамп репостнул сообщение, что врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия

Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Американский лидер поддержал мнение, что РФ и КНР используются Западом как выдуманный инструмент запугивания.

Президент США Дональд Трамп сделал репост сообщения, в котором врагами его страны названы ООН и НАТО. Эта публикация была размещена на его странице в соцсети Truth Social 20 января. В ней сказано, что Россия и Китай не представляют угрозы для Штатов, в отличие от упомянутых международных организаций, превратившихся в «культ». А Москву и Пекин на Западе используют как «страшилки».

«Так в какой момент мы поймем, что враг внутри? Китай и Россия — это страшилки», — говорится в понравившемся Трампу посте.

Днем ранее стало известно, что союзники США по Североатлантическому альянсу перестали делиться с разведывательными данными на фоне ситуации с Гренландией. Американская администрация в лице Трампа намерена сделать остров своей территорией, и с этим не согласны многие партнеры Соединенных Штатов по НАТО.

Кроме того, напряженность в отношениях Брюсселя и Вашингтона усилилась после заявления Трампа о введении пошлин в размере 10% с возможностью повышения до 25%. Они распространяются на некоторые европейские государства из-за конфликта вокруг Гренландии. С 1 февраля 2026 года эти тарифы затронут Великобританию, Германию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Францию и Швецию.

С объявления плана установить контроль над Гренландией администрация Трампа начала 2026 год. Датские власти отреагировали категорично — они не примут никакой формы «захвата» острова американцами. Тем не менее, 12 января был внесен законопроект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата Соединенных Штатов», позволяющий Трампу приобрести остров и предложить необходимые изменения в федеральном законодательстве.

Силовой метод присоединения Гренландии к США осудили в Европе. И предупредили, что это решение приведет к последствиям. В первую очередь для НАТО. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что военный захват острова означал бы фактический конец альянса. Кроме того, он вспомнил о взаимных обязательствах Евросоюза по помощи Дании в случае агрессии. Трамп от своих намерений не отказывается, он намерен купить новую землю до конца года. Потратить он собирается 700 миллиардов долларов, что не сравнимо с ценностью запасов местных полезных ископаемых.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Бельгии призвал европейцев ужесточить политику в отношении США.

