Эксперт подчеркнул, что положение ЕС было лучше, когда он вытраивал отношения с Россией в газовой и нефтяной сфере.

У Европы нет ни стратегической автономии, ни экономического суверенитета, хоть президент Франции Эммануэль Макрон и утверждает обратное. Об этом в интервью журналистам «Известий» заявил политолог Иван Мезюхо. По его словам, французский лидер не просто приукрашивает ситуацию, прославляя независимость своей и соседних стран, а намеренно лжет.

«Президент Макрон, говоря о стратегической автономии и экономическом суверенитете Европы, врет, потому что ни о какой автономии и суверенитете и речи быть не может», — сказал эксперт.

Как отметил политолог, все это было у европейских государств, когда Евросоюз (ЕС) выстраивал отношения с Россией в области углеводородов, газа, нефти и формировал другие виды экономического сотрудничества. А то, что происходит сейчас, это лишь попытка «спасения шкуры». А также навязывание мнения, что сила в руках того, у кого больше прав в отношении союзников США на континенте.

Иван Мезюхо подчеркнул, что Европа на самом деле испытывает страх и чувствует неопределенность в связи с политикой американского президента Дональда Трампа. И именно поэтому сейчас она готова снова открыть диалог с Россией.

Это мнение прежде озвучивал и один из европейских лидеров — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявлял, что ЕС слишком долго избегал контактов с Россией, и поэтому теперь для переговоров может быть слишком поздно.

