Улыбалась и позировала: Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда

Актриса посетила премьеру фильма «Левша».

Актриса Аглая Тарасова впервые вышла в свет после судебного заседания по делу о незаконной контрабанде запрещенных веществ. Звезда «Холопа» посетила премьеру фильма «Левша» вместе с матерью Ксенией Раппопорт и сестрой Марией. Кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru. На них актриса в элегантном черном платье с улыбкой позирует фотографам и не отказывает в селфи поклонникам.

После возвращения из Тель-Авива 28 августа Аглая Тарасова столкнулась с проблемами на таможне. Во время проверки багажа у нее был обнаружен вейп, содержащий масло каннабиса. По итогам инцидента в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду наркотических средств.

Изначально Тарасова заявляла, что наличие запрещенного вещества связано с тяжелым медицинским состоянием одного из близких родственников. Однако следствие не нашло подтверждений этим доводам. В рамках расследования правоохранительные органы настаивали на избрании для актрисы меры пресечения в виде домашнего ареста.

30 октября суд пересмотрел вопрос меры пресечения и продлил действующие ограничения, запретив фигурантке совершать определенные действия. Установленные ограничения будут действовать до 24 января 2026 года.

