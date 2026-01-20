Филиппо раскритиковал Макрона за речь на форуме в Давосе

Фото: Reuters/Denis Balibouse

Лидер французской партии «Патриоты» также выразил недовольство внешним видом президента.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за выступление на английском языке на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«В данный момент Макрон выступает с речью в Давосе <…> он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно!» — высказался Филиппо.

Кроме того, лидер партии обратил внимание на содержание речи Макрона. По его словам, в выступлении неоднократно упоминался Европейский союз, при этом Франция, как отметил политик, не была названа ни разу. Отдельное недовольство Филиппо вызвал внешний вид президента — он подчеркнул, что Макрон выступал в темных очках.

Ранее, 16 января, Эммануэль Макрон появился в темных очках на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии. Тогда в администрации президента пояснили, что очки были использованы для того, чтобы скрыть покраснение правого глаза.

До этого французский лидер выступал перед военными с лопнувшим сосудом в глазу. Президент принес извинения за внешний вид, отметив при этом, что его состояние не представляло серьезной угрозы для здоровья.

