«Можно самостоятельно»: терапевт рассказала, как побороть метеозависимость
Терапевт Пивоварова: нужно закаляться для борьбы с метеозависимостью
Фото: www.globallookpress.com/ uwe umstätter
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Стоит начать с самоконтроля и здоровых привычек.
Чтобы самостоятельно справиться с метеозависимостью, нужно вырабатывать здоровые привычки, хорошо питаться и спать. Об этом рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова в беседе с Газета.ру.
«В большинстве случаев с метеозависимостью можно справиться самостоятельно. Начните с самоконтроля и здоровых привычек», — говорит эксперт.
Пивоварова советует спать не менее семь-восьми часов, а также заниматься физической активностью: ходьбой, плаванием, легкой гимнастикой. Также важно принимать контрастный душ и закаляться, так как это тренирует наши сосуды.
Кроме того, нужно взять за привычку следить за прогнозами погоды, чтобы быть заранее готовыми к перепадам давления и температуры.
Питайтесь необходимо сбалансированно и сократить в своем рационе употребление соли, острой пищи и кофе. При этом следует сделать упор на овощах, фруктах и воде. Терапевт советует обратить внимание на травяные чаи и сборы с мятой, ромашкой и валерианой. Массаж и дыхательная гимнастика также будут не лишними.
Если все это не помогает и симптомы тяжелые, то следует обратиться к специалисту. Особенно это актуально для тех, кто испытывает сильную головную боль и резкие скачки артериального давления.
«Если методы самоконтроля и закаливание не помогают или симптомы тяжелые, обратитесь к терапевту, кардиологу или невропатологу. При наличии хронических заболеваний также необходима консультация врача», — говорит врач.
В данный момент Землю накрыла магнитная буря, ситуация может оставаться нестабильной еще два-три дня.
Ранее 5-tv.ru писал, что врач развеял главные мифы о головной боли. Многие годами терпят неприятные ощущения, считая их нормой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.