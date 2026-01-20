Программа ко Дню студента объединит десятки площадок в разных районах Москвы

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Молодых жителей столицы ждут интеллектуальные игры, встречи с героями России, фестиваль студенческого предпринимательства и спектакли.

В честь Дня российского студенчества в столице подготовили фестивали, концерты, кинопоказы и экскурсии. Основная часть мероприятий пройдет 25 января. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Программа объединит десятки площадок, среди которых ВДНХ, кинопарк “Москино”, а еще музеи, парки, библиотеки и катки. Для молодежи проведут патриотические и карьерные события, командные игры, творческие мастер-классы и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, 21 января в концертном зале «Москва» состоится финал ежегодного творческого конкурса «Мисс и мистер студенчество Москвы». Свои номера представят 20 студентов из 17 вузов.

С 21 по 23 января в университетах столицы организуют встречи с героями Российской Федерации, в том числе с участниками специальной военной операции.

23 января в спортивном комплексе «ВТБ Арена» пройдет ежегодный Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Участники смогут сформулировать бизнес-идеи, найти единомышленников, получить рекомендации экспертов, узнать, как подобрать команду и привлечь инвестиции, а также познакомиться с успешными кейсами.

В этот же день в творческой резиденции «Молодежь Москвы. Родина» пройдет финал интеллектуальной командной игры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



