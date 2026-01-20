Актрису Джейн Фонду засняли в инвалидной коляске

Фото, видео: www.globallookpress.com/CraSH; 5-tv.ru

Легенда Голливуда еще совсем недавно заявляла, что чувствует себя «лучше, чем в молодости».

Легендарная Джейн Фонда шокировала поклонников своим видом в инвалидной коляске. На последних кадрах, снятых папарацци, она передвигалась только так. Хотя еще совсем недавно заявляла, что чувствует себя лучше чем в молодости, и даже готова встретить свою любовь.

При том, что требования у Фонды высокие. Она, например, призналась, что не представляет рядом с собой ровесника. Более того, претендент на ее сердце должен быть не старше 20 лет. Хотя самой ей — 88 лет. Что не мешает ей все еще сниматься в кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда культового сериала «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк сломала ребро во время съемок интимных сцен сериала о шпионах в СССР.

По словам Эмилии Кларк, в картине под названием «Пони» ей пришлось «очень активно целоваться». В результате интенсивные движения актеров привели к серьезной травме.

