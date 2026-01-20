Месть за измену: девушка получила срок за публикацию интимных фото любовницы отца

Фото: 5-tv.ru

В Великобритании 26-летняя девушка опубликовала интимные снимки любовницы своего отца и получила три года лишения свободы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел спустя 12 лет после кратковременного романа ее отца, бывшего сотрудника полиции. Девушка при поддержке матери и сестры разместила обнаженные фотографии женщины на сайте эскорт-услуг, указав номер телефона ее супруга.

В материалах дела указывается, что мотивацией для мести спустя столько лет стал успех семейного бизнеса разлучницы.

За свои действия девушка получила три года лишения свободы. Судья подчеркнул, что подсудимая продемонстрировала поразительное отсутствие раскаяния.

Девушка признала вину лишь в середине процесса, заставив жертву давать показания перед залом, полным незнакомцев.

После освобождения, отбыв половину срока, злоумышленница записала видео в TikTok, где сообщила, что ни о чем не жалеет и считает тюремное заключение результатом «розыгрыша».

«Если бы я могла вернуть время назад, единственное, что я бы сделала иначе, — это выбросила бы свой телефон в мусорку», — сказала девушка.

Помимо личных признаний, она подвергла критике британскую уголовно-исполнительную систему, назвав условия в тюрьме ужасающими. Девушка рассказала о присутствии трансгендерных* женщин в камерах, что для нее является неприемлемым. Также она назвала поведение сотрудников охраны неадекватным. По ее словам, персонал игнорировал правила и даже использовал государственные ресурсы для стирки личных вещей.

Несмотря на скандальное прошлое, после выхода из тюрьмы девушка успела найти работу и жилье, а также завести отношения.

