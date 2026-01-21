Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути

Фото, видео: Кадр из к/ф «Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин, 2025 г.; 5-tv.ru

Принятие — самая сложная проработка себя.

Человек, ищущий легкой жизни, выбирает бегство и все усложняет. Так заявили звезды в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере драмеди «Здесь был Юра».

Приходилось ли делить стены дома с тем, с кем не хочешь — вопрос, колеблющий чувства, наверное, каждого. Потому что бессознательно никто не загорится желанием смешивать свою беззаботность с тяжестями чужих проблем. Мол, достаточно своих бед, а тут еще придется терпеть непростого члена семьи — умирающую бабушку, например, особенного ребенка, дядю с инвалидностью или, даже просто, капризного близкого… Мимолетное желание убежать и не идти на встречу к решению ситуации знакомо всем, кто оказался в похожих обстоятельствах.

Актер Кузьма Котрелев не считает это проявлением слабости. По его мнению, такие побуждения тоже очень человеческое чувство:

«Я знаю многих людей, которые ухаживают за больными родственниками. И знаю какой это тяжелый труд… Начинаешь ловить себя на каких-то мыслях, которые не хочешь испытывать. И это очень человеческое проявление».

В фильме «Здесь был Юра» у Котрелева роль молодого парня, который оказался на десять дней в квартире с умственно отсталым дядей своего друга. Компании троих парней приходится не только обеспечивать уход Юре, но и сделать этого непростого человека частью своей бурной жизни — включить в состав музыкальной группы, придумать для него дела и научиться дружить с новым членом компании. Такое испытание не каждый юноша захочет пройти. У Юры тяжелое повреждение нервной системы с рождения, поэтому, несмотря на то, что ему за 50, он не способен ни на бытовую самостоятельность, ни на интеллектуальную. Роль Юры исполнил Константин Хабенский.

Кузьма Котрелев признается, что у него лично не было подобного опыта в жизни, но на вопрос хотел ли он сбежать от кого-то — ответил утвердительно. Бегство, по его мнению, никогда не выход, но, тем не менее, очень частый выбор.

Ключом от двери, избавляющей от проблем с особенными родственниками, является принятие. Звездные гости премьеры утверждают — их нельзя не принимать, если хочешь продолжать строить нормальную судьбу дальше. Вопрос лишь в том, что идет сначала — принятие или любовь…

Хореограф Алла Сигалова верит, признание того жизненного фактора, что рядом с тобой теперь «особенный» человек приходит вместе с тем самым большим, чистым и безвозмездным чувством к нему. Любовь и принятие — неделимы, а о личных страданиях, как она думает, и не может идти речи.

«Если вы любите этого родственника, зачем же вам страдать рядом с ним? Нужно ему помогать абсолютно во всем и внушать в него душевные силы!» — утверждает Сигалова.

А вот Кузьма Котрелев серьезно задумался на тему принятия. Он считает, что не так легко до него дойти, даже если любишь.

«Все эти слова… Принятие… Это очень большой труд. Сам факт принятия чего-либо — такая сложная проработка для человека…»

Позже артист согласился с тем, что нельзя любить и принимать по отдельности, это два состояния, которые порождают друг друга.

В ситуации парней из «Здесь был Юра», где приходится жертвовать беззаботностью и личным пространством, могут оказаться даже те, кому не приходилось сидеть с больным дядей. Порой, несовместимость характеров между здоровыми людьми — та еще каторга. И договориться с человеком полным сил бывает гораздо сложнее, чем с ограниченными возможностями. Но рецепт все тот же - двигаться, как герои картины, к терпению и любви, потому что родственник с тяжелым характером тоже может стать большим камнем преткновения на пути к спокойствию и личному комфорту. Ведь, пока не осознаешь, что наступила новая глава жизни с непростыми персонажами — все также будешь страдать по старым главам, а не добавлять в судьбу ярких красок.

Не все звезды захотели углубиться в откровения и признать не идеальность жизненной картины. Актер Леонид Ярмольник вовсе не считает, что может понять того, что делать, если тебе досталась участь за кем-то ухаживать и мириться с трудностями. По словам артиста, проблем в его жизни не было, и он решил удалиться во время диалога с фразой:

«А у вас что? Есть проблемы? Если нет, то мы оба не можем знать, что же тут делать…»

