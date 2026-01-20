Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Единственный заявившийся претендент не был допущен к участию в торгах.

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово был признан несостоявшимся из-за отсутствия допущенных участников. Об этом свидетельствуют данные государственной информационной системы «Торги».

Согласно опубликованному протоколу, единственный заявившийся претендент, индивидуальный предприниматель Евгений Вительевич Богатый, не был допущен к участию в аукционе. Причины недопуска в документах не уточняются. В результате торги были признаны не состоявшимися.

Ранее, 12 января, сообщалось, что аэропорт Домодедово планируется реализовать на аукционе 20 января со стартовой ценой 132,3 миллиардов рублей. Размер задатка для участия в торгах был установлен на уровне 26,5 миллиардов рублей. На продажу выставлялись 100% акций ООО «ДМЕ Холдинг», являющегося владельцем аэропорта.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 30 декабря 2025 года заявлял, что открытый аукцион по приватизации столичного аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года. По его словам, проведение торгов должно осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства и утвержденными правилами приватизации.

