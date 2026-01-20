Лавров: Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза без выхода из ЕАЭС

Лавров: переход Армении на стандарты ЕС не возможен без выхода из ЕАЭС

Еревану при сближении с ЕС придется присоединиться к антироссийской риторике.

Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза (ЕС) без последствий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава МИД РФ уточнил, что переход Армении на стандарты ЕС возможен только после выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как нормы этих двух объединений не согласуются друг с другом ни в торговле, ни в инвестициях. При этом Брюссель требует от Еревана полного соответствия законодательства страны стандартам ЕС.

Кроме того, нормы Евросоюза предполагают и согласование внешней политики, а это значит, что Армении придется присоединиться к странам с антироссийской риторикой и ввести против РФ санкции.

«Либерализация визового режима предлагается армянам, но она обусловлена тем, что Евросоюз должен иметь голос в решении проблем в правоохранительной сфере, в сфере охраны границ. Понятно, что в Армении находятся наши пограничники. Уже возникает вопрос о том, как это стыкуется с нынешними обязательствами Еревана», — заметил Лавров.

