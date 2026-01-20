В Босфоре, где ранее пропал российский пловец, нашли тело мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Турецкие СМИ не исключают, что погибшим может быть Николай Свечников.

Тело неизвестного мужчины в плавательном костюме было обнаружено в проливе Босфор. Об этом сообщило турецкое агентство IHA, отметив, что погибший может оказаться пропавшим российским пловцом Николаем Свечниковым.

«В Босфоре было найдено неопознанное мужское тело в плавательном костюме, которое было доставлено на берег морской полицией», — сказано в новостном материале.

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время Межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Спортсмен стартовал вместе с другими участниками, однако, по данным организаторов, не добрался до финиша. После прохождения дистанции порядка 500–600 метров он исчез из поля зрения.

Ранее телеканал A haber сообщал, что трекер, закрепленный на спортсмене, подал сигнал из воды. По одной из версий, Свечников мог самостоятельно выбраться на берег, однако устройство продолжало фиксировать сигнал в проливе. В свою очередь, телеканал ATV опубликовал последние видеокадры с россиянином, снятые перед стартом. На записи видно, как он покидает отель, общается с сотрудником на стойке регистрации и направляется к месту начала заплыва. Также были обнародованы кадры, сделанные на пароме, где спортсмен находился перед стартом и затем присоединился к участникам соревнования.

После исчезновения Свечникова власти Стамбула объявили о начале расследования причин и обстоятельств произошедшего. Супруга спортсмена Антонина занималась поисками мужа совместно со спасателями и пыталась организовать дополнительный осмотр береговой линии Босфора, в том числе с привлечением волонтеров через социальные сети. Она указывала, что в день заплыва Свечников был одет в черный костюм без рукавов и зеленую шапочку с номером 2554.

Ежегодный массовый заплыв через Босфор проходил с 10:00 до 14:00 и был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. В соревновании приняли участие спортсмены из 81 страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.