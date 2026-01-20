Отпросился? Лавров и Захарова пошутили над журналистом из США

Лавров спросил журналиста из США, пустили ли его на пресс-конференцию МИД РФ

Глава МИД РФ подвел дипломатические итоги 2025 года.

Глава МИД РФ Серей Лавров поинтересовался у журналиста из CNN, разрешили ему присутствовать на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Вам разрешили прийти сюда?» — спросил глава ведомства у представителя американских СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что в зале присутствуют журналисты из США, и решила дать им слово, так как Соединенные Штаты не раз упоминались на этом мероприятии.

Однако сотрудник CNN не сразу понял, чтообратились к нему. Поэтому Захарова по примеру Лаврова задала журналисту ироничный вопрос.

«Вы не верите своему счастью?» — спросила представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова удивилась заявлению главы МИД Германии Йоханна Вадефуля после поездки в США. Она поставила под сомнение высказывание дипломата об исключительности исторических отношений между Берлином и Вашингтоном. Так как у этих двух стран не так много общего: ни языка, ни единой валюты, ни географической близости, ни общей границы.

