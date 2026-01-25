Мясо и масло против каш: власти США представили новые рекомендации по питанию

Фото: 5-tv.ru

Новый рацион перечеркивают многолетние постулаты о вреде животных жиров.

Правительство США официально разрешило гражданам употреблять больше красного мяса и сливочного масла, радикально обновив национальные рекомендации по питанию. Об этом сообщает Daily Mail.

Новые правила призывают американцев делать ставку на цельные продукты, увеличивать потребление белка и жирных молочных изделий. При этом, стоит отказаться от рафинированных углеводов и готовых завтраков.

На обновленной пищевой пирамиде теперь центральное место занимает стейк. Привычные каши, белый хлеб и выпечка переместились в категорию продуктов, использование которых следует существенно ограничить.

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и министр сельского хозяйства Брук Роллинс назвали эти изменения самым масштабным пересмотром федеральной политики в области питания за последние десятилетия.

Основной упор сделан на борьбу с инсулинорезистентностью: эксперты пришли к выводу, что именно сахар и обработанные углеводы, а не насыщенные жиры, являются главными виновниками сердечно-сосудистых заболеваний.

Новая норма по белку теперь составляет от 1,2 до 1,6 грамма на килограмм веса, что почти вдвое превышает предыдущие стандарты. При этом ультрапереработанная еда официально признана опасной категорией, которой следует избегать полностью.

Научное сообщество отреагировало на нововведения неоднозначно. Американская кардиологическая ассоциация предостерегла потребителей, настаивая на ограничении жирных продуктов животного происхождения. При этом, сторонники низкоуглеводных диет приветствовали «конец войны с протеином».

Критики также отмечают, что использование в рекомендациях говяжьего жира для готовки противоречит многим исследованиям. Тем не менее авторы реформы ссылаются на данные, согласно которым употребление цельных молочных продуктов связано с более низким риском смерти от болезней сердца, если в рационе отсутствует избыток сахара и промышленной еды.

