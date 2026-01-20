Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Решение залезть в экспонат стало роковым.

В Якутске 16-летний подросток погиб на территории музейного комплекса «Россия — моя история» в результате несчастного случая. Об этом сообщил мэр города Евгения Григорьева в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, ребенка придавило тяжелой подвижной металлической деталью танка. На месте ЧП работают следственные органы», — говорится в сообщении.

В Якутском-Саха Информационном Агентстве отметили, что двое несовершеннолетних решили исследовать экспонат выставки под открытым небом. Они проникли внутрь танка-памятника через технический люк, расположенный в нижней части машины.

Внутри произошло обрушение одной из конструкций, которая придавила подростка. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

«Эта выставка находится на площадке музея. Танк был демилитаризирован, привезен в Якутск и полностью осмотрен», — прокомментировал директор исторического музея «Россия — моя история» Дмитрий Соловьев.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку. Ведомство намерено оценить уровень обеспечения безопасности на объекте, а также проанализировать действия или бездействие должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мемориального комплекса.

