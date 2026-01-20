С новым разводом: почему российские семьи активно расторгают браки в январе

Фото, видео: 5-tv.ru

В ЗАГСах — бум подачи заявлений от супругов, которые не желают больше быть вместе.

В России отмечается бум разводов. Именно в январе в ЗАГСы и суды поступает больше всего заявлений о расторжении брака. Дело в том, что новогодние каникулы становятся для пар серъезным испытанием на прочность. И не все его выдерживают.

Почему так происходит? И как влияют зимние каникулы на одиноких людей? Мнения экспертов узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

После новогоднего застолья, думал, отправил любимую к родителям. А оказалось — к своему же лучшему другу. Не такой, конечно, подарок ждал Антон на праздники.

«Она мне на утро с другом говорит, что она мне изменила. Сначала я думал, то, что это пранк. Но потом мы увиделись с ними, они мне рассказали всю правду, как это произошло. Они не думали, ну не соображали, что творят, потому что они были пьяны», — рассказал Антон Корепанов.

Именно январь эксперты называют стартом «сезона» разводов. В это время количество расставаний увеличивается на 30%, а то и 40%. За новогодние праздники страсти в семьях накаляются настолько, что для многих единственный выход — это снова отправиться в ЗАГС, уже, правда, по другому поводу.

Испытанием на прочность для партнеров становятся не сами длительные каникулы, а, как ни парадоксально, возможность больше быть вместе.

«Самое большое количество разводов, оно как раз в январь–февраль месяц, в обычной жизни, на пятидневке — работа, другие дела. Они немного отвлекают тебя от этих мыслей. А здесь ты находишься наедине с партнером, и, если есть противоречия — они достигают пика», — рассказал юрист по семейным спорам Александр Алексеев.

И нередко конфликты начинаются именно в новогоднюю ночь, замечают психологи. Дарью из Петербурга, свое лицо она предпочла скрыть, супруг разочаровал сразу после боя курантов. Даже конфликта не было, просто встал из-за стола и ушел. После десяти лет брака.

«Вернулся он только спустя две недели, уже с предложением того, что пора бы расстаться, разводиться. Когда я у него уточнила, взвешенное ли это у тебя решение, он сказал да, я так решил», — рассказала Дарья.

В столь импульсивных действиях психологи винят «эффект обманутых ожиданий»

«Назревшая, накопившаяся усталость. И у людей происходит эта точка кипения, когда они разрывают отношения. То есть это самая частая вот такая история», — отметила психолог Анна Анохина.

Казалось бы, на разрешение конфликта есть больше недели — но именно это для многих пар превращается в пытку.

«После праздников люди инициируют развод в отчаянии, когда сделали все попытки во время праздников договориться, обсудить кризисы. И вот тогда они говорят: у меня нет больше инструментов, и дальше терпеть я не могу», — рассказала гештальт-терапевт, психоаналитик Ирина Смолярчук.

Впрочем, есть и другая статистика. От сайтов знакомств, на которых в новогодние каникулы тоже ажиотаж. За первые 12 дней января количество новых регистраций увеличилось на 70%,

В поисках утешения сразу после разрыва приходят и в брачные агентства.

«Спешат к нам, чтобы стать клиентом. Женщины идут активным потоком перед Новым годом, а после Нового года активно идут мужчины», — рассказала помощница руководителя брачного агентства Елена Асташевич.

Но торопиться с поиском новых отношений психологи не рекомендуют. Неспроста посленовогодний период эксперты называют сезонным аффективным расстройством. Дефицит солнца, холод, сбитый режим… возможно, причина внутренних переживаний вовсе не отношения, а просто зимний кризис. Который можно переждать.

