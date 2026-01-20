«Это потрясающе»: банды косаток-убийц разработали тайный язык

Фото: 5-tv.ru

Млекопитающие нападают на судна у берегов Испании.

Группа косаток, терроризирующая экипажи судов у берегов Испании, разработала собственный уникальный язык общения. Об этом сообщает издание The Sun.

Необычное поведение зафиксировано у стаи под предводительством самки по имени Белая Гладис. Ученые обнаружили, что хищники используют совершенно новые звуковые сигналы, которые ранее никогда не регистрировались исследователями.

Данный диалект помогает морским млекопитающим координировать свои действия во время столкновений с судами в Гибралтарском проливе. Нападение косаток продолжаются с 2020 года.

Специалисты из организации CIRCE в Испании изучают этих особей на протяжении трех десятилетий и поражены переменами.

«Мы привыкли считать их молчаливыми. Но теперь мы выяснили, что их призывы абсолютно, совершенно отличаются от любых других. С точки зрения культурной ценности это потрясающе. Это как если бы вы внезапно нашли новый человеческий язык посреди Европы», — подчеркнул доктор Рено де Стефанис.

Исследователи выделили четыре различных звука, которые не являются просто «акцентом», а представляют собой полноценный новый диалект. Разницу между обычной речью косаток и этим новым шифром эксперты сравнивают с различиями между латынью и арабским языком.

За последние четыре года зафиксировано более 700 случаев взаимодействия этой группы с плавсредствами. В стае насчитывается около 40 особей, из которых минимум 15 принимали непосредственное участие в таранах.

Несмотря на разрушительные последствия, такие как затопление яхт и поломка рулей, многие биологи полагают, что животные не проявляют прямой агрессии к людям. По мнению экспертов, косатки воспринимают подвижные детали лодок как элементы игры. Однако вес взрослой особи может достигать шести тонн, поэтому даже «нежные» касания приводят к серьезным повреждениям конструкций. Ученые

