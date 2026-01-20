Не захотел пропускать: «скорая» с тяжелым пациентом остановилась на дороге из-за автохама

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Девушке со сложной травмой позвоночника стало хуже из-за резкого торможения реанимобиля.

Кадры из Владивостока, где скорая с тяжелой пациенткой едва не попала в аварию из-за водителя грузовика. Вместо того, чтобы уступить дорогу, он решил проучить медиков, спешивших в больницу. Как только реанимобиль с маячками и сиреной приблизился к фургону, он совершил маневр, который стал для пациентки настоящей пыткой.

18-летняя девушка получила сложную травму позвоночника, катаясь на лыжах. Со склона ее спустили санавиацией, а реанимобиль, как рассказали в местном Минздраве, вез ее на срочную операцию.

«Резкое торможение повлекло ухудшение состояние девушки, привело к болевому эффекту, из-за чего карета скорой помощи вынуждена была даже остановиться и не могла продолжать движение, и не могла далее доставлять пациента какое-то время, в связи с тем, что надо было поработать с болевым шоком», — рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Приморского края Артем Днепровский.

Сейчас пострадавшая в больнице. А водителю грузовика может грозить крупный штраф или лишение прав до года.

