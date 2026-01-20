Разведен и с двумя детьми: стала известна личность избранника Кристины Асмус

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Актриса Кристина Асмус вступила в романтические отношения с 41-летним кинооператором Валерием Махмудовым. Издание Super.ru выяснило подробности жизни нового избранника артистки.

Асмус на протяжении длительного времени предпочитала не называть имени своего спутника и ограничивалась публикацией кадров его спины. Однако журналистам удалось установить личность мужчины.

По имеющимся данным, пара неоднократно попадала в объективы камер на светских мероприятиях. Например, весной 2025 года Махмудов сопровождал Кристину после театрального вечера, а в начале лета их видели вместе на премьерном показе одного из новых российских сериалов «Высокий сезон».

Новый избранник звезды кино является выпускником ВГИК и успешно реализует себя в индустрии. В профессиональной копилке Махмудова работа над такими известными проектами, как «Мужу привет», «Сводишь с ума» и популярным сериалом «Happy End». В его портфолио также значатся многосерийные ленты «Иванько» и «Дайте шоу», где снимались звезды отечественного шоу-бизнеса.

Деятельность Валерия не ограничивается только творчеством — он официально зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в медиасфере.

О личной жизни оператора журналисты издания узнали, что ранее он состоял в отношениях с некой Ольгой Бобковой. От этого союза у Валерия есть двое детей: сын Тео и дочь Софья.

Отмечается, что данных об официальном расторжении брака в открытых реестрах нет, однако в судебных архивах обнаружились сведения о разбирательствах, касающихся воспитания детей. Судя по документам, бывшие партнеры смогли прийти к мировому соглашению.

