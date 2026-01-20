Бремя торговой войны: пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Фото: Reuters/Carlos Barria

Тарифы превратились в своеобразный «налог на потребление».

Основная часть расходов, связанных с введением импортных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, перекладывается на плечи американских потребителей. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.

Согласно отчету немецких аналитиков, зарубежные поставщики не стали снижать стоимость своих товаров в ответ на действия Вашингтона. Из-за этого дополнительные издержки легли на внутренний рынок США.

Выяснилось, что практически 96% финансового бремени от тарифов превратились в своеобразный «налог на потребление» для граждан Штатов. При этом, иностранные контрагенты взяли на себя лишь около 4% этих затрат.

Специалисты института подчеркнули, что рост таможенных доходов составляет 200 миллиардов долларов. Однако такая прибыль фактически представляет собой средства, изъятые у американских домохозяйств и бизнеса.

«Эти 200 миллиардов долларов — не что иное, как ресурсы, выкачанные из экономики США», — сделали вывод эксперты.

Иностранные экспортеры, столкнувшись с высокими пошлинами, предпочли сократить объемы поставок, а не идти на ценовые уступки. В качестве примера приводятся Бразилия и Индия, товары из которых облагаются налогом в 50%.

Аналитики резюмировали, что утверждения властей о том, будто за пошлины платят другие государства, не соответствуют действительности.

«Наше исследование показывает обратное: почти все расходы несут американские импортеры и покупатели», — поделились специалисты.

Ситуация может усугубиться в ближайшем будущем, так как Дональд Трамп не намерен отказываться от выбранной стратегии. Недавно он пригрозил Европе началом полномасштабной торговой войны, если Дания не передаст США контроль над Гренландией.

По планам американского лидера, уже в феврале может быть введена пошлина в 10% на европейские товары, а к июню она рискует вырасти до 25%. В ответ на это лидеры ЕС планируют провести экстренное совещание в Брюсселе для обсуждения зеркальных мер.

