Редкий вид певиц: 10 российских звезд, которые поют без фонограммы

На эстраде все еще есть артистки, для которых честный вокал — принципиальная позиция.

Современная эстрада часто ассоциируется с идеальным, но записанным звуком. Однако в России есть певицы, которые доказывают: живой вокал не только существует, но и способен потрясать.

«Можно отодвинуть в сторону вопросы вкусовых предпочтений, трендов, и все же останется главная претензия ко многим современным певцам», — констатируют музыкальные эксперты.

Мы привыкли к идеально ровным, но безжизненным трекам из наушников. Концерт? Часто — просто шоу под заранее записанную фонограмму. Но в России есть артистки, которые ломают этот шаблон.

Мы представляем десять звезд, чьи голоса звучат на сцене без подкрепления фонограммы.

Полина Гагарина

Победа на «Фабрике» и «серебро» Евровидения — лишь видимая часть айсберга. Главное — ее редкий дар.

Гагарина виртуозно владеет бельтингом — техникой, когда высокие ноты берутся полным, мощным голосом, без «перехода на фальцет». Это звучит сильно и эмоционально, но требует невероятного контроля. Сегодня, будучи наставником в музыкальных шоу, она принципиально не использует фонограмму, подавая пример новому поколению.

Елка (Елизавета Иванцив)

Более 20 лет на сцене — и ни одного «подпетого» концерта. Елка — живая легенда честного звука.

Ее карьера, начавшаяся с победы на скромном московском фестивале, доказала: можно быть суперзвездой, не играя в озвучку. Ее хрипловатый, проникновенный тембр и сегодня звучит на концертах без скидок на стаж. Это железная вокальная выносливость и уважение к зрителю.

Ани Лорак

Ее главный «сертификат качества» — не статуэтки, а дуэты с самим Андреа Бочелли. Стоять на одной сцене с величайшим тенором и не потеряться — задача для избранных. Ани Лорак справилась блестяще.

За ее безупречным имиджем скрывается мощный, технически оснащенный голос, который звучал вживую на сотнях концертов и подарил ей 5 золотых альбомов.

Диана Анкудинова

Юная, но уже выдающаяся вокалистка. Ее козырь — уникальная техника «опущенной гортани», создающая объемное, почти оперное звучание в низком регистре. А еще она мастерски владеет гортанным вибрато и даже йодлем — приемом, редким для эстрады. Диана — живое доказательство, что вокал может быть не просто «нормальным», а виртуозным, даже в молодом возрасте.

Зара (Зарифа Мгоян)

Заслуженная артистка России, чье творческое кредо не меняется десятилетиями: «Никогда не петь под фонограмму». Ее чистый, сильный и очень узнаваемый голос звучал в дуэтах с Мирей Матье и тем же Бочелли, а аншлаги в Кремле доказывают: публика ценит эту аутентичность. Зара — эталон вокальной стабильности и порядочности.

Марина Девятова

Она выбрала народную песню в разгар поп-доминанты и заставила ее зазвучать современно. 16 лет назад ее сильный голос с широчайшим диапазоном покорил саму королеву Великобритании. Девятова не просто поет — она проживает каждую песню, донося эмоции русской души без единой электронной подпорки. Ее концерты — это всегда энергетический прорыв.

Слава

За яркими образами и хитами скрывается серьезнейший профессионал. Ключевое доказательство — ее участие в закрытых мероприятиях для избранной публики, где петь «под фанеру» просто немыслимо. Там — только живой звук и чистое мастерство. Именно вокал, а не только имидж, стал залогом ее 20-летней карьеры.

Алиса Вокс

Даже после ухода из «Ленинграда» ее уникальный тембр — с характерной, проникновенной хрипотцой — узнают с первых нот. Этот голос технически сложен и требует огромного контроля. Многочисленные записи ее акустических выступлений в сети — лучшее подтверждение: все, что вы слышите в треках, она может повторить здесь и сейчас.

Анна Асти

Певица открыто говорит о том, что телесъемки часто вынуждают к компромиссам. Но на ее сольных концертах — железное правило: только вживую. Ее виртуозное владение дыханием, сложные вокальные приемы и сильный, летящий тембр получили высокую оценку даже от такой строгой судьи, как Лариса Долина.

Пелагея

Артистка, соединившая народную школу с эстрадной мощью. Ее феноменальный диапазон в четыре октавы — это не миф. Легендой стало ее живое исполнение «арии Дивы Плавалагуны» из «Пятого элемента» — партии, написанной для синтезатора. Она берет эти космические ноты в свистовом регистре, самом высоком, доступном человеку. Пелагея посвятила жизнь музыке и никогда не шла на компромиссы со звуком.

Живой вокал — это не атавизм, а высший пилотаж. Это риск, честность перед зрителем и та самая «неровность», в которой и рождается магия настоящего искусства.

