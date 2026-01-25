🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 25 января. Это день, когда лучше выждать подходящий момент, подготовившись к важному рывку.
♈️Овны
Овнам пора подвести итоги проделанной работе. Поймите, чего вы уже достигли, наметьте новые пути и соберитесь с силами.
Космический совет: усмирите кураж
♉ Тельцы
Тельцам благоволит луна. Сегодня она будет подсказывать вам верное решение, поэтому не сопротивляйтесь импульсам и действуйте.
Космический совет: поддайтесь течению
♊ Близнецы
Близнецам нельзя торопиться. Важная информация будет летать вокруг вас, проверяя на искренность вашей заинтересованности.
Космический совет: докажите, что достойны
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Ракам нужно решиться заглянуть в свое прошлое. Подавленные чувства и эмоции могут тянуть вас вниз, отпустите их.
Космический совет: выйдите из темноты
♌ Львы
Львов сегодня могут подводить их друзья. Так судьба показывает вам, кто истинный товарищ, а кто напротив лишь пользовался вашим светом.
Космический совет: оберните неудачу в победу
♍ Девы
Девам лучше задуматься, из чего сделан фундамент, на котором они обрели силы начать свой путь. Без прочной опоры до цели вам не добраться.
Космический совет: позвольте себе передышку
♎ Весы
Весов могут заставить ждать. Ваши планы столкнуться с препятствиями, которые уже не удастся обойти. Не бейтесь, а подумайте о ценности пути.
Космический совет: не идите к навязанным целям
♏ Скорпионы
Скорпионам лучше отказаться от чрезмерной эмоциональности и драмы. Непредвзято взгляните на людей, что вас окружают.
Космический совет: не бойтесь вопросов
♐ Стрельцы
Стрельцы, не торопитесь завязывать новые знакомства и уж тем более обязательства. Проверьте своих старых товарищей, может вам уже не по пути.
Космический совет: выберете себя
♑ Козероги
Козерогам нельзя загонять себя. Прислушивайтесь к знакам и нечаянно вырвавшимся словам, они укажут на существующую боль.
Космический совет: остановка лишь часть пути
♒ Водолеи
Водолеям придется принять внутренний кризис. Ваши чувства не могут вечно пылать ярким огнем, поймите, что и вы обычный человек.
Космический совет: доверьтесь звездам
♓ Рыбы
Рыбы, утихомирьте эмоциональную бурю. Вам нужно найти тех, кто услышит ваши чувства, но для этого стоит успокоиться и подпустить людей ближе.
Космический совет: слушайте песнь откровений