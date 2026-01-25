🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 25 января. Это день, когда лучше выждать подходящий момент, подготовившись к важному рывку.

♈️Овны

Овнам пора подвести итоги проделанной работе. Поймите, чего вы уже достигли, наметьте новые пути и соберитесь с силами.

Космический совет: усмирите кураж

♉ Тельцы

Тельцам благоволит луна. Сегодня она будет подсказывать вам верное решение, поэтому не сопротивляйтесь импульсам и действуйте.

Космический совет: поддайтесь течению

♊ Близнецы



Близнецам нельзя торопиться. Важная информация будет летать вокруг вас, проверяя на искренность вашей заинтересованности.

Космический совет: докажите, что достойны

♋ Раки

Ракам нужно решиться заглянуть в свое прошлое. Подавленные чувства и эмоции могут тянуть вас вниз, отпустите их.

Космический совет: выйдите из темноты

♌ Львы

Львов сегодня могут подводить их друзья. Так судьба показывает вам, кто истинный товарищ, а кто напротив лишь пользовался вашим светом.

Космический совет: оберните неудачу в победу

♍ Девы

Девам лучше задуматься, из чего сделан фундамент, на котором они обрели силы начать свой путь. Без прочной опоры до цели вам не добраться.

Космический совет: позвольте себе передышку

♎ Весы

Весов могут заставить ждать. Ваши планы столкнуться с препятствиями, которые уже не удастся обойти. Не бейтесь, а подумайте о ценности пути.

Космический совет: не идите к навязанным целям

♏ Скорпионы

Скорпионам лучше отказаться от чрезмерной эмоциональности и драмы. Непредвзято взгляните на людей, что вас окружают.

Космический совет: не бойтесь вопросов

♐ Стрельцы

Стрельцы, не торопитесь завязывать новые знакомства и уж тем более обязательства. Проверьте своих старых товарищей, может вам уже не по пути.

Космический совет: выберете себя

♑ Козероги

Козерогам нельзя загонять себя. Прислушивайтесь к знакам и нечаянно вырвавшимся словам, они укажут на существующую боль.

Космический совет: остановка лишь часть пути

♒ Водолеи

Водолеям придется принять внутренний кризис. Ваши чувства не могут вечно пылать ярким огнем, поймите, что и вы обычный человек.

Космический совет: доверьтесь звездам

♓ Рыбы

Рыбы, утихомирьте эмоциональную бурю. Вам нужно найти тех, кто услышит ваши чувства, но для этого стоит успокоиться и подпустить людей ближе.

Космический совет: слушайте песнь откровений