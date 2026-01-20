Американец почти год плыл на яхте ради россиянки и получил срок

Фото, видео: Telegram/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/opskuban

С возлюбленной он познакомился в интернете.

К пяти годам заключения в колонии общего режима приговорен гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман за незаконный провоз огнестрельного оружия и боеприпасов через государственную границу. По его словам, он почти год плыл на яхте ради встречи со своей девушкой из Казани. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Иностранец прибыл в акваторию Черного моря на собственной прогулочной яхте 19 июня 2025 года, где в ходе досмотра сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили на борту незадекларированный арсенал.

Выяснилось, что Зиммерман провел в море почти год, преодолев огромные расстояния ради личной встречи с жительницей Казани, с которой познакомился на просторах интернета. Путешественник полностью признал свою вину, пояснив, что не планировал нарушать закон, а оружие держал на борту исключительно в целях самообороны.

«Отправляясь в путь, он не озаботился изучением законов Российской Федерации и полагал, что оружие, которое хранилось у него на яхте для самообороны, просто всегда должно оставаться на борту», — процитировали показания осужденного в пресс-службе судов.

Свое длительное плавание путешественник начал еще 1 июля 2024 года. Его маршрут пролегал через Азорские острова, Майорку и Сицилию. Перед тем как войти в территориальные воды Российской Федерации, американец совершил остановку в турецком населенном пункте Амасра.

Центральный районный суд Сочи признал его виновным в контрабанде оружия через границу Евразийского экономического союза. Позже Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор без изменений, после чего решение было окончательно утверждено и вступило в силу.

