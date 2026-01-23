🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 23 января. Это день, когда нельзя бояться преград, стремясь к исполнению собственной мечты.
♈️Овны
Овны, сегодня вы можете навредить себе сильнее других. Ваша энергия сильна, но, если вы не справитесь с ней, попадете в серьезный конфликт.
Космический совет: спасение в дисциплине.
♉ Тельцы
Тельцам пора взглянуть страхам в глаза. Поймите, что это лучшие точки для вашего роста, дерзайте.
Космический совет: победите слабодушие.
♊ Близнецы
Близнецам необходимо задуматься о ценности обещаний. Сегодня они могут стать прочным фундаментом для вашего восхождения, но будьте осторожны.
Космический совет: не попадитесь в ловушку.
♋ Раки
Ракам стоит понять, кто на самом деле ограничивал их все это время. Возможно, вы сами воздвигли себе потолок, запретив подниматься выше.
Космический совет: освободитесь от кандалов.
♌ Львы
Львам пора взглянуть правде в глаза. Слушать восхваления всегда приятно, но так вы навсегда останетесь в болоте самолюбия.
Космический совет: примите недостатки.
♍ Девы
Девам нельзя обвинять других людей. Попробуйте прийти к договоренностям со своими окружающими, но избегайте конфликта.
Космический совет: боль тоже полезна.
♎ Весы
Весам необходимо твердо отстаивать собственные границы. Не давайте другим манипулировать вашими слабостями.
Космический совет: не потеряйте себя.
♏ Скорпионы
Скорпионам пора проявить жесткость. Не поддавайтесь лени и сделайте судьбоносный рывок, который поведет вас в будущее.
Космический совет: станьте себе учителем
♐ Стрельцы
Стрельцам нужно задуматься об ответственности. Ваша энергия и вдохновение могут навредить другим людям, поэтому контролируйте себя.
Космический совет: узнайте цену слов.
♑ Козероги
Козерогам стоит перестать метаться. Поймите, где мир, без которого жизнь для вас не будет иметь смысла, и больше не сворачивайте с пути.
Космический совет: избавьтесь от давления.
♒ Водолеи
Водолеям может помешать чужая критика. Прежде чем говорить кому-то о своих планах, обретите внутреннюю уверенность.
Космический совет: цельтесь в будущее.
♓ Рыбы
Рыбам может показаться, что мир отнимает у вас силы. Но на самом деле вселенная лишь требует, чтобы вы нашли свое место, прислушайтесь.
Космический совет: верьте интуиции.