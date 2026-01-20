Огненное поздравление: подростки чуть не сожгли девушку в ее день рождения

Подростки чуть не сожгли девушку в ее день рождения

Такой сюрприз имениннице не принес радости.

Подростки чуть не сожгли заживо сверстницу во время поздравления с днем рождения. Момент возгорания был зафиксирован на камеру, а видео один из друзей именинницы выложил на своей страницы в социальной сети.

Подростки, предположительно, в Москве, устроили для своей подруги сюрприз на день рождения. У подъезда одного из домов они осыпали девушку мукой и подожгли. Сыпучее вещество моментально вспыхнуло. Пламя охватило именинницу с ног до головы, а некоторые огненные языки достали до уровня балкона.

Возгорание удалось потушить всего через несколько секунд. Обошлось без травм и ожогов, но, судя по выражению лица девушки, такой сюрприз ее шокировал, а не порадовал.

Сейчас ролик был удален, а при публикации авторы в описании указали, что это был ИИ. Тем не менее, корреспондент 5-tv.ru связалась с участником событий, и он сообщил ей, что видео — не фейк. А с девушкой «все в порядке».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодые люди в Санкт-Петербурге устроили на Новый год салют прямо в лифте жилого многоквартирного дома. Жители приняли происходящее за сильное землетрясение.

И о том, что сотни россиян пострадали из-за пиротехники за новогодние праздники.

