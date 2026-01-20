«Давайте поужинаем вместе в четверг»: Макрон пригласил Трампа в Париж

Фото: Reuters/Benoit Tessier

Французский лидер пытается всеми способами наладить отношения с американским коллегой.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своему американскому коллеге Дональду Трампу рандеву в четверг в Париже после начала саммита в швейцарском Давосе. Президент США опубликовал его сообщения в своей соцсети Truth Social.

«Давайте поужинаем вместе в Париже в четверг — перед тем, как вы вернетесь в США», — написал Макрон в личном диалоге, агентство Reuters подтвердило подлинность текста.

Помимо приглашения на ужин и попытки наладить отношения, французский лидер аккуратно расспросил Трампа о его внешней политике. В частности, он упомянул, что у них с президентом США есть много точек соприкосновения, однако ему хотелось бы прояснить некоторые моменты.

«Мой друг, мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что вы делаете с Гренландией?» — пишет Макрон.

Кроме того, президент Франции предложил организовать встречу G7 после Давоса и пригласить на нее «украинцев, датчан, сирийцев и россиян», чтобы обсудить международные вопросы.

До этого Трамп грозился ввести пошлины в размере 200% на французские вина и шампанское, чтобы заставить Макрона принять приглашение в «Совет мира» по Газе. Однако американский президент уточнил, что тот не обязан этого делать, так как скоро перестанет быть президентом Франции.

«Совет мира» — организация, о создании которой Дональд Трамп объявил 16 января. Данная инициатива является частью его мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что приглашение президента РФ Владимира Путина в «Совет мира» вызвало обеспокоенность в Британии.

