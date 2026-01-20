Новая глава: скандал на 50 миллионов рублей разгорается вокруг дачи Долиной

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, чтобы не платить налоги.

Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с новыми крупными расходами, связанными с ее недвижимостью. Об этом сообщает РИА Новости.

Певице предстоит потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию искусственного водоема, созданного на ее участке в подмосковном поселке Славино. Согласно требованиям, пруд должен быть полностью закопан.

Работы по демонтажу конструкции и засыпке котлована продлятся примерно два месяца. По информации издания, это дорогостоящее мероприятие необходимо для приведения территории в соответствие с нормами и предотвращения возможных конфликтов с соседями и надзорными органами.

Ранее на Долину подал иск саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, обвинивший ее в незаконном строительстве пруда в прибрежной полосе. Также ранее сообщалось, что за 12 лет певица не уплатила около миллиона рублей налогов за этот дом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной». Инициатива направлена на то, чтобы снизить возможности для мошенников.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.