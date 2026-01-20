ФСБ установила личность россиянина, готовившего теракт против военнослужащих РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Его ликвидировали.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) установили личность россиянина, который в Ставрополе готовил теракт против российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, преступник по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная с поличным террористка пыталась заминировать машину, находящуюся на автостоянке рядом с воинской частью Министерства обороны РФ.

Уточняется, что сотрудники силовых структур предотвратили теракт. В ходе тщательного расследования оперативникам удалось выйти на след соучастника данного преступления. В момент задержания мужчина оказал сопротивление, в результате чего был ликвидирован. Известно, что он неоднократно нарушал закон: боевик занимался сбытом наркотических веществ на территории Ставрополя.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарской Республике. Преступление готовилось против представителей власти и сотрудников правоохранительных органов.

