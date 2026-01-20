Уникальный пациент: мужчина без пульса выпишется из больницы в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мужчина с терминальной сердечной недостаточностью теперь живет спокойно после успешной операции и готов к выписке.

В Санкт-Петербурге готовится к выписке уникальный пациент, перенесший операцию, не имевшую аналогов в России. Об этом сообщил 19 января городской комитет по здравоохранению.

В конце ноября 2025 года 36-летнему мужчине, страдавшему от кардиомиопатии и терминальной стадии сердечной недостаточности, впервые в отечественной медицине имплантировали одновременно два искусственных желудочка сердца — левый и правый.

«В Мариинской больнице готовится к выписке уникальный пациент, который с недавних пор живет без пульса», — отметили в ведомстве.

По словам медиков, до операции состояние пациента было критическим: показатели работы его сердца были «такими, будто человек уже не жив, а мертв». Главный врач Мариинской больницы Игорь Реутский назвал операцию крайне сложной.

«Для наших специалистов самым сложным было синхронизировать работу двух искусственных желудочков сердца, но с этой задачей мы успешно справились», — пояснил он.

Процедура, длившаяся около четырех часов, проводилась под руководством главного кардиохирурга Санкт-Петербурга, академика РАН Геннадия Хубулавы. Этот медицинский прорыв открывает новые возможности для спасения пациентов с тяжелой бивентрикулярной недостаточностью, когда не помогает даже одно устройство.

Ранее в декабре 2025 года медики также сообщили об успешном эксперименте по вспомогательной трансплантации свиной печени человеку, который прожил рекордные 171 день, что говорит о стремительном развитии высокотехнологичной трансплантологии в России.

«Этот случай доказывает, что генетически модифицированная свиная печень может функционировать в организме человека в течение длительного времени», — заявил доктор медицинских наук, президент Первой больницы при Аньхойском медицинском университете в Китае Бэйчэн Сунь.

«Это важный шаг вперед, демонстрирующий как перспективы, так и оставшиеся препятствия, <…> которые необходимо преодолеть», — уточнил Бэйчэн Сунь.

