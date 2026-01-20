Группа «Пикник» представит зрителям новое шоу «Электрум»

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Поклонники одновременно окунутся в ретро-атмосферу и услышат знакомые хиты в новых аранжировках.

Настоящий музыкальный шторм совсем скоро накроет Центральную Россию. Группа «Пикник» готовит масштабное шоу «Электрум», которое позволит взглянуть на любимые хиты по новому. И это не просто концерт, а не иначе, как технореволюция. На сцене — ни одной гитары, только клавиши и тысячи децибелов электронного звука. Корреспондент «Известий» Максим Облендер — о том. какие еще сюрпризы готовят для зрителей.

Город засыпает, просыпается «Инквизитор». В свете неоновых огней, блестят и лязгают его зубы.

«Главный сюжет — это человек, возомнивший себя пущенной стрелой», — поделился музыкант, лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

«Пикник» не просто соединяет театр и свои хиты. «Электрум» — камерное шоу, аранжировки для которого писали с нуля. Получился новый, электрический взгляд на всем знакомые песни.

Они продолжают свой юбилейный тур по стране. «Пикнику» — 45. «Электрум» — словно маленькая передышка. И она же мысленно переносит туда, в 1980-е, где все начиналось, где царили секвенсоры, синтезаторы и драм-машины.

Змея, издающая утробные звуки, все притягивающий магнит, циркулярная пила — «Пикник», конечно, на каждом концерте что-то да представляет, но таких декораций точно еще не было. Да и формата такого не было. Ни одной гитары на сцене не будет, вообще. Только клавишные и электронные инструменты и игра света.

«У артиста все должно быть с собой: волшебный рюкзачок, „клавишка“, компьютер», — добавил музыкант, бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.

Даже саксофон скучает в кейсе. Для программы купили аэрофон. Тысячи электронных звуков точно также выдуваются.

Необычно все, даже площадка. Новейший центр современного искусства Сергея Курехина. Уж он-то обожал эксперименты. А еще в этом здании, в те самые 1980-е, был кинотеатр, куда частенько заглядывал Эдмунд Шклярский.

«Пространство этой площадки должно позволять зрителю окунуться в атмосферу сразу, не заходя еще в зал. Мы начнем представление уже в фойе», — рассказал Корчемный.

В буквальном смысле «живые» музыкальные инструменты. За два акта представления актеры переоденутся несколько раз. Один наряд фантастичнее другого.

«Я, допустим, какой-то младший научный сотрудник. К нему попадают роботы-женщины и они его потом губят. Любовь потом играет злую шутку с главным героем. Чем все будет заканчиваться, мы, конечно, раскрывать не будем», — рассказали артисты шоу.

Раскроет мы: в финале «Электрума» примут участие зрители. Те, кто заранее купил билет и уже ждет встречи 25 января.

«От концерта жду новое звучание, потому что „Пикник“ крайне редко можно услышать в электрике. Есть одна песня, „Азбука Морзе“, мне нравится ее звучание, поэтому большие ожидания от предстоящего концерта», — поделилась поклонница группы Антонина Боцелькинд.

Возвращение за барабаны, тоже электронные, Леонида Кирноса. Ток в 380 вольт, бьющий прямо в тело, пущенная стрела, что однажды сразит кого-то наповал — сюрпризов будет много. Для тех, кто отважится, как поет «Пикник», «пить вместе с ними электричество», кто не побоится открыть второе дно этого волшебного и загадочного чемодана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.