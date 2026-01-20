Большая ложь: как страшный миф о микропластике оказался фейком

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Stein via www.imago-im; 5-tv.ru

Ученые утверждают, что обнаружить в организме микроскопические пластиковые частицы на данный момент невозможно.

Ученые развенчали главный миф последнего десятилетия о вреде микропластика, которого так боится весь мир. Группа исследователей из Британии утверждает, что все исследования были неточными, так как обнаружить микроскопические частицы в организме сегодня невозможно. Даже появились теории о том, что все это стало частью заговора фармкомпаний, чтобы продавать дорогие услуги по чистке организма от токсинов. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов — о глобальной проблеме, которая в итоге оказалась фейком.

Громкое название в заголовке, старый как мир прием для наглядности, и вот подписчики этого американского канала в соцсетях хватаются за голову. Оказывается, в человеческом организме вон сколько пластмассы, которая отравляет каждого из нас изнутри.

«В вашем мозге может быть достаточно микропластика, чтобы можно было сделать вот такую пластиковую ложку», — показала врач-эндокринолог Хана Кахлеова.

Кто сделал такие подсчеты и каким образом — неясно. Но женщина-эндокринолог начала ссылаться на какие-то исследования. А вот в британской The Guardian появилась статья с заголовком «Сенсация». Говорят, многие труды по теме накопления микропластика в организме человека — либо поспешные, либо вообще шутка.

«Результаты громких исследований, сообщающих о наличии микропластика в организме человека, были поставлены под сомнение учеными, которые заявили, что эти открытия, скорее всего, являются результатом загрязнения и ложноположительных результатов», — пишет издание.

Но как же так? В последние годы только ленивый не говорил про вред микропластика. Вон даже голливудские звезды один за другим ходят по врачам и вроде как чистят свою кровь. Орландо Блум, например, заплатил за такую омолаживающую процедуру 13 тысяч долларов. Фото с названием британской клиники прилагается.

Пластик вокруг нас. Буквально везде. Вот бумажный стаканчик. А он бумажный только снаружи. Внутри — полиэтилен. То есть, в теории, с каждой кружкой горячего кофе по утрам в наш организм попадают микрочастицы пластика. Все так, но проблема в том, что никто до сих пор не знает, насколько это вредно. И вредно ли вообще.

В ежемесячном британском медицинском журнале вышла разоблачительная статья. Группа ученых утверждает, что вред микропластика сильно преувеличен. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу один из авторов научной публикации пояснил: обнаружить микроскопические пластиковые частицы в организме сегодня невозможно. Как и отследить их степень вредности для человека.

«За последние пятнадцать лет мы показали, что частицы могут проникать в организм, но все зависит от их физико-химических свойств — размера, формы и состава. Даже если они проникают внутрь, их количество крайне мало, и обнаружить их чрезвычайно сложно — это все равно, что искать иголку в лесах Амазонки», — рассказал автор исследования про микропластику, биолог Фазел Абдолахпур Моних.

Но кому выгодно нагнетать панику вокруг микропластика? Есть версия, что тренд родился на рынке детоксов и других псевдонаучных процедур. Пациенты частных клиник уверены: им чистят кровь, на деле — чистят их кошельки.

«При всех этих процедурах очистки крови кровь пациента течет по пластиковым трубочкам, и микропластик с этих пластиковых трубочек попадает вновь в организм пациента. Микропластик будет фиксирован в тканях и органах человека, откуда их никак невозможно извлечь», — сказал врач-нефролог Алексей Владимиров.

А ведь российские ученые уже давно говорят о том, что проблема микропластика, по меньшей мере, раздутая. Да, наночастицы попадают в организм, когда мы дышим, например. Ну так человек и с обычной пылью живет тысячелетия. В клетки также могут проникать частицы песка, природных полимеров, например, древесины. А вот призыв не пить воду из пластиковых бутылок эксперты называют ерундой.

«Ну ведь на самом деле из пластиковой бутылки просто так частицы полимерные выделяться в большом количестве не будут. Но последние эксперименты говорят о том, что опасность сильно преувеличена, и на самом деле ничего страшного нет», — рассказала доцент химического факультета МГУ, кандидат химических наук Анна Ефимова.

Так что бежать сломя голову на какую-то чистку крови, конечно, можно, если деньги лишние есть. Но смысла в этом немного. И стоит подходить к рекламе от блогеров критически. Вряд ли те же звезды Голливуда рекламируют клиники по доброте душевной.

