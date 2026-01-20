Politico: Трамп отказался от встречи с Зеленским в Давосе
У главы Белого дома есть дела поважнее?
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Politico.
Уточняется, что изначально Трамп планировал лично поговорить с президентом Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе, однако позднее передумал.
«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», — сказано в материале.
В публикации также говорится о том, что в рамках мероприятия были анонсированы переговоры с европейскими лидерами «коалиции желающих». При этом пройдут они или нет, точно пока неизвестно.
До этого зарубежные СМИ писали о том, что на форуме в Давосе украинская повестка, вероятнее всего, отойдет на второй план. Это связано с ситуацией вокруг Гренландии. Не так давно Трамп заявил: он намерен купить этот остров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как швейцарский Давос готовится к приезду главы Белого дома.
