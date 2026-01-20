От Сибири до юга: полярное сияние озарило небо над регионами России

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Красные и фиолетовые всполохи в небе заметили жители Сочи, Краснодара и Крыма — явление нетипичное для этих широт.

Красивое полярное сияние озарило этой ночью небо над многими регионами России. Наиболее яркими кадрами делятся жители Красноярска, Мурманска, Ханты-Мансийска и Новосибирска.

В Сочи, Краснодаре и Крыму жители увидели нетипичные для этих широт красные и фиолетовые блики. Причиной астрономического явления стали вспышки на Солнце. Возле Земли разбушевался сильнейший радиационный шторм. Он стал самым сильным с начала века.

Большинству людей мощный выброс плазмы не угрожает. Магнитное поле и атмосфера все отразят. Но ученые предупреждают об опасности облучения пассажиров и экипажей самолетов в полярных районах, а также космонавтов на МКС. Кроме того, сбой может произойти в работе спутников и другой электроники.

