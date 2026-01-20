Санкт-Петербург окутал плотный туман

Фото, видео: 5-tv.ru

В городе сильно ухудшилась видимость, синоптики предупреждают о сохранении такой ситуации до середины недели.

Меланхолично-мистическая атмосфера царит в Петербурге. Мегаполис оказался на стыке холодного и теплого фронтов, город окутал густой туман. Небо сливается с Невой и лежащим на улицах снегом. Чтобы рассмотреть знаменитые достопримечательности, нужно подходить к ним буквально вплотную.

Видимость на дорогах не более нескольких метров. И при этом — гололедица. Такая погода задержится в северной столице до середины недели.

Ранее, писал 5-tv.ru, холода бьют рекорды в Сибири и на Урале. Там январь рискует стать самым холодным за всю историю наблюдений. Десятки людей находятся в больницах с обморожением, не выдерживают экстремального минуса ни коммуникации, ни техника. В Красноярске ночью температура опускается до минус 40 градусов, а в отдельных районах края переваливает за отметку минус 50. Электросети, несмотря на мороз, буквально раскалены. Жители массово включают обогреватели, тепловентиляторы и дополнительные радиаторы. Сети не выдерживают пиковых нагрузок.

