Т-80БВМ разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Огневое поражение наносилось сериями по четыре–пять выстрелов с закрытых позиций.

Танки Т-80БВ группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед выходом танков на огневые рубежи операторы разведывательных беспилотников провели воздушную разведку и уточнили места размещения расчетов БПЛА противника. Полученные координаты позволили танковым экипажам работать точечно по укрытиям ВСУ.

Огневое поражение наносилось сериями по четыре–пять выстрелов с закрытых позиций. После выполнения задачи экипажи оперативно покинули район стрельбы, не позволяя противнику определить местоположение танков и нанести ответный удар.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

