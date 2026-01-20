Т-80БВМ разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Российские танкисты уничтожили пункты управления дронами ВСУ
Фото, видео: РИА Новости/Илья Наймушин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Огневое поражение наносилось сериями по четыре–пять выстрелов с закрытых позиций.
Танки Т-80БВ группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Перед выходом танков на огневые рубежи операторы разведывательных беспилотников провели воздушную разведку и уточнили места размещения расчетов БПЛА противника. Полученные координаты позволили танковым экипажам работать точечно по укрытиям ВСУ.
Огневое поражение наносилось сериями по четыре–пять выстрелов с закрытых позиций. После выполнения задачи экипажи оперативно покинули район стрельбы, не позволяя противнику определить местоположение танков и нанести ответный удар.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX