В Турции могут изменить правила системы «все включено» в отелях

Прежде представители сферы высказывали опасения, что значительное преобразование модели отдыха может привести к потере туристов из России.

Власти Турции обсуждают с представителями туристического сектора предложения по изменению некоторых элементов системы «все включено» в курортных отелях. Об этом журналистам РИА Новости рассказали сотрудники турецких руководящих структур.

По информации источников, соответствующие инициативы поступили и от государственных органов, и от владельцев частного бизнеса. Подчеркивается, что нововведения предполагают не отказ от существующей и пользующейся популярностью системы, а только корректировку ее отдельных деталей.

«Предложения интересные, сейчас они находятся на стадии рассмотрения», — сообщил собеседник агентства.

Прежде в рамках соответствующих дискуссий турецкие отельеры находили аргументы и за, и против системы «все включено». Одни заявляли, что ее существование привело к отсутствию интереса туристов к изучению страны. Люди не выходят из гостиниц, постоянно едят, что, ко всему прочему, вредит их здоровью. Другие подчеркивали, что отказ от формата «все включено» приведет к потере большинства гостей из России.

Звучали, в том числе, предложения перейти к системе выбора только нужных опций на время отдыха. Такие варианты уже существуют, например, гостиницы «без алкоголя». Часть представителей сферы выступает против любых изменений из страха лишиться туристов и оказаться в невыгодном положении из-за высокой конкуренции. По мнению экспертов, зачастую именно «все включено» — определяющее условие выбора.

