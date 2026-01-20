Додон назвал выход Кишинева из СНГ противоречащим интересам молдаван

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

По мнению бывшего президента республики, решение разорвать отношения с содружеством и Россией принято под внешним влиянием.

Потенциальное решение о выходе Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) не выгодно ее гражданам, уверен бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Свое мнение он высказал в интервью журналистам ТАСС. Политик убежден, что решение молдавских властей разорвать отношения с СНГ и Россией было принято под внешним давлением, и это чревато тяжелыми последствиями.

«Решение о выходе Молдавии из СНГ, которое анонсировал глава МИД Михай Попшой, противоречит интересам молдавского народа», — сказал Додон.

Накануне министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика начала официальную подготовку к выходу из содружества. По его словам, уже ведется работа над денонсацией трех соглашений, лежащих в основе создания СНГ. В эфире Radio Moldova глава МИД подчеркнул, что решение было принято недавно, и уже начался процесс утверждения. Попшой отметил, что документы о денонсации могут быть рассмотрены в феврале, затем их должна утвердить президент Майя Санду.

С 2022 года Молдавия игнорирует заседания содружества и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при котором является наблюдателем. Руководство республики планирует переориентировать экспорт на западные рынки. По словам Санду, Кишинев продолжает приводить международную правовую базу «в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции».

В 2025 году Молдавия прекратила действие 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ. Политику государства внутри страны критикует оппозиция, приводя в качестве аргументов риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

