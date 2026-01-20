Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Ситуация не изменится, если партия Виктора Орбана «Фидес» победит на парламентских выборах.

Правительство Венгрии планирует продолжать политическое и экономическое сотрудничество с Россией, в том числе в сфере энергетики, если по результатам парламентских выборов действующая власть сохранит свои позиции. Выборы назначены на 12 апреля. Об отношениях с РФ, а также Китаем и США в интервью интернет-изданию Index высказался советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан.

«У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы установили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем, и сейчас наблюдается все более тесное военное, политическое и экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами на международной арене», — заявил он.

По словам советника, премьер Венгрии давно выстраивает позитивные отношения с упомянутыми государствами. И если правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном победит на выборах, эти страны будут ожидать «предсказуемости, суверенных решений и взаимоуважительного, взаимовыгодного сотрудничества».

Кроме того, отметил Балаш Орбан, взаимодействие с Россией, США и Китаем предполагает соблюдение национальных интересов, антивоенной и антимиграционной политики, расширение экономических связей с Вашингтоном, «значительные инвестиции» из Пекина и «надежные и доступные поставки энергоносителей из России».

В декабре Балаш Орбан сообщил, что Будапешт не приветствует идею председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера отправить на Украину военных ФРГ под флагом Евросоюза, так как выступает за мир и не хочет быть втянутым в подобную логику. Виктор Орбан, в свою очередь, подчеркивал, что Европа может начать войну против РФ, так как активно вооружает и финансирует Киев.

Ранее, писал 5-tv.ru, венгерский премьер посоветовал европейским лидерам отказаться от фантазий о репарациях Украине от России.

