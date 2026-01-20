Молдавия заявила о намерении покинуть СНГ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Кишинев готовится денонсировать сотни соглашений, действующих в рамках Содружества Независимых Государств.

Молдавия собирается покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Нынешние власти страны уже готовят денонсацию всех соглашений. Об этом на местном радио заявил глава МИД Михаил Попшой.

Он заявил, что с началом новой парламентской сессии документы поступят на рассмотрение законодателей. Генсек СНГ Сергей Лебедев уточнил, что межгосударственных договоров и соглашений существует более 550. Заключались они на протяжении 30 лет ради блага и выгоды всех стран-участниц Содружества. И решение Кишинева, конечно, связано с желанием переметнуться в ЕС, где молдаванам, впрочем, как и украинцам, пока только обещают членство.

Ранее, писал 5-tv.ru, Молдавия намерена завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году. Решение стало итогом заседания Национальной комиссии по европейской интеграции. На заседании обсуждался последний отчет Еврокомиссии, в котором отмечено, что Молдавия продемонстрировала значительный прогресс на пути к европейской интеграции. В документе указывается, что республика совершила «наибольший скачок» среди стран-кандидатов в части выполнения ключевых реформ и адаптации национального законодательства к нормам Евросоюза.

