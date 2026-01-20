«Я же мужчина»: актер Дмитрий Ендальцев о поисках личного счастья

Актер Дмитрий Ендальцев старается не цепляться за прошлое, а жить настоящим

Артист порассуждал о том, почему сейчас так сложно найти вторую половинку.

Актер Дмитрий Ендальцев старается не цепляться за прошлое, а жить настоящим. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Здесь был Юра».

«Я стараюсь не цепляться за прошлое. Мне кажется, что гораздо интереснее жить здесь и сейчас. Тут веселее и нет проблем», — подчеркнул Дмитрий Ендальцев.

По его мнению, сейчас очень сложно построить хорошие отношения, потому что это огромный труд и нужно иметь не только отличное самообладание и дисциплину, а также уважение к партнеру.

На вопрос, мог бы он создать семью с коллегой по цеху, имея негативный опыт в прошлом, Дмитрий ответил: «я хотел бы отношений с человеком». По словам артиста, ему совершенно неважно, чем будет заниматься его любимая.

«Почему нет. Я же мужчина», — так актер ответил на вопрос мог бы он встречаться с блогером.

При этом раскрывать, есть ли у него отношения с кем-нибудь в данный момент, Ендальцев не стал.

Дмитрий Ендальцев был женат на актрисе Анне Чиповской. В 2024 году супруги перестали вместе появляться на светских мероприятиях, после чего поползли слухи об их расставании.

