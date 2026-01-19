Впервые за два солнечных цикла: у Земли зафиксирован радиационный шторм уровня S4

Фото: 5-tv.ru

Ученые уточнили, что показатель S5 существует только теоретически.

Радиационный шторм уровня S4 начался в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4!» — сказано в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

В сообщении также подчеркивается, что уровень радиационных бурь S5 на сегодняшний день существует лишь теоретически и за всю современную историю наблюдений ни разу не был зафиксирован. При этом рекордными до настоящего времени считались значения прошлого века, когда поток солнечных протонов достигал порядка 40 тысяч единиц.

Резкий рост показателей был зафиксирован днем в понедельник после вспышки на Солнце, произошедшей накануне. По данным ученых, она стала первой в 2026 году вспышкой, достигшей максимального класса X. После этого поток солнечных протонов начал стремительно увеличиваться и вышел на значения, которые стали рекордными за последнее десятилетие.

В Лаборатории солнечной астрономии обратили внимание, что происходящее выглядит нетипично на фоне общей низкой солнечной активности. По оценке специалистов, данное событие трудно поддается объяснению и может быть связано с крайне редким сочетанием факторов.

Ученые напомнили, что продолжительность солнечного цикла составляет в среднем около 12 лет.

