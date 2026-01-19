«Сделал красный цвет своей визитной карточкой»: Влад Лисовец о смерти Валентино Гаравани

Фото, видео: Zuma/ТАСС; legion-media/Persona Stars; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Легендарного итальянского дизайнера не стало 19 января.

Вместе с Валентино Гаравани, дизайнером и основателем модного дома Valentino, ушла целая эпоха. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился российский стилист Владислав Лисовец.

Валентино Гаравани — олицетворение знаменитой итальянской нежности и элегантности. Как отметил Лисовец, модельер отличался тем, что мог сделать женщин невероятно красивыми и изысканными. При этом основатель Valentino никогда не гнался за модой.

«Он пропагандировал ту самую элитарность, ту самую красоту, которой сейчас многим не хватает в современном мире. Поэтому, конечно, его уход еще больше показывает то, что мир очень сильно изменился. И сегодня, к сожалению, та мягкость, та струящаяся красота, которую маэстро выдавал миру, не очень востребована», — сказал Владислав Лисовец.

Он добавил: визитной карточкой Валентино Гаравани был красный цвет. Поэтому удивительно, что дизайнер уходит именно в Год Огненной Лошади.

Ранее 5-tv.ru писал, что 19 января умер Валентино Гаравани. Легендарный модельер скончался у себя дома в окружении близких. Ему было 93 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.