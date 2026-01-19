Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке

Фото: www.globallookpress.com/Zheng Huansong

Обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Илияна Йотова.

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 19 января, объявил об уходе в отставку. Об этом сообщило агентство БТА.

Политик обратился к нации и сказал, что намерен подать заявление в отставку 20 января 2026 года.

«Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент», — цитирует БТА главу государства.

Также Румен Радев выразил уверенность в том, что действующий вице-президент Илияна Йотова — достойный приемник.

Согласно конституции Болгарии, в течение определенного срока Конституционный суд должен решить, подал ли президент в отставку по собственному желанию. Если на лидера страны не оказывали давление, его полномочия прекратят, а должность займет вице-президент.

До этого, в декабре прошлого года, премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства. По словам Желязкова, граждане выступили за отставку правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Болгарии арестовали двоих россиян по запросу США.

