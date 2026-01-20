В Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инициатива направлена на то, чтобы снизить возможности для мошенников использовать формальные основания для «отъема» имущества.

В Государственную Думу на рассмотрение внесен законопроект, задача которого — исключить признание сделки с недвижимостью недействительной, если покупатель не знал о мошенничестве со стороны продавца, организованном третьим лицом. Текс документа размещен в думской электронной базе.

Уточняется, что законопроект направлен на устранение пробела, который удалось выявить в ходе правоприменительной и судебной практики при оспаривании сделок. В конце прошлого года подобные судебные дела в народе стали называть «эффектом Долиной».

Инициатива заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина подразумевает внесение изменений в Гражданский кодекс РФ. В результате сделка с недвижимостью может быть признана недействительной в том случае, если покупатель не знал, что продавец находится под воздействием мошенников во время заключения договора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в громком скандале с квартирой Ларисы Долиной была наконец поставлена точка. Законная владелица может въехать в купленное еще в 2024 году жилье.

