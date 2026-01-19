Умер основатель итальянского дома Valentino Валентино Гаравани

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Легендарный модельер скончался у себя дома в окружении близких.

Итальянский модельер Валентино Гаравани скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщил новостной телеканал Skytg24. Основатель модного дома Valentino умер в своей резиденции в Риме в окружении близких.

Прощание с кутюрье состоится в среду и четверг с 11:00 до 18:00. Похоронная церемония пройдет в пятницу в базилике на площади Республики в Риме.

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера в итальянской области Ломбардия. В 1960 году он совместно с Джанкарло Джаметти основал модный дом Valentino, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды в мире.

В 1998 году Гаравани продал модный дом предпринимателю Джанни Аньелли, однако на протяжении последующих десяти лет продолжал работать над коллекциями бренда. Его последний показ состоялся в Париже в 2008 году. В сентябре 2007 года модельер официально объявил о намерении завершить карьеру в индустрии моды.

Помимо дизайнерской деятельности, Валентино Гаравани владел обширной недвижимостью и являлся коллекционером произведений искусства, преимущественно живописи. В 2008 году он был награжден Медалью города Парижа за вклад в развитие модной индустрии.

В 2012 году по приглашению Питера Мартинса Гаравани создал костюмы для гала-представления Нью-Йорк Сити балета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.