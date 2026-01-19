«Я бы так не поступила»: Анита Цой высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной

Фото, видео: 5-tv.ru

Исполнительница песни «Береги меня» объяснила, в чем видит одну из причин всеобщего негодования.

Народную артистку РФ Ларису Долину не надо бойкотировать, гнобить и уничтожать на фоне громкого скандала с квартирой. Об этом 5-tv.ru в рамках шоу «Посиделки на Дорожном радио» рассказала народная артистка РФ, певица Анита Цой.

«Безусловно, ситуация неприятная, некрасивая. Я бы так не поступила, наверное. Случившееся я не поддерживаю, но не считаю, что Ларису Долину надо бойкотировать, гнобить, уничтожать», — подчеркнула исполнительница хита «Береги меня».

Анита Цой напомнила, что Лариса Долина — великолепный музыкант и много делает для нашей культуры, для нашего образования. Сейчас все на нее навалились и началась волна осуждения и хейта. Люди задаются вопросом: «Кто она такая?!».

«Но вы, перед тем, как бросить в нее камень, отдайте столько же сил, средств и времени нашей стране, нашей культуре, нашему образованию, как она!» — сказала певица.

Также Анита Цой объяснила, в чем видит одну из причин всеобщего негодования.

«Она — большой артист. Популярная, публичная личность. Это обстоятельство всегда накладывает большую ответственность, известные люди всегда вынуждены нести риски и потери, финансовые и репутационные, в том числе», ― сказала артистка.

Исполнительница песни «Береги меня» добавила, что медийные личности всегда должны оставаться примером для окружающих, ведь прекрасно понимают всю ответственность, лежащую на их плечах.

«Знаете, я всегда переживаю, когда появляется любой штраф, даже самый маленький, в 300 рублей, от ГИБДД. Стараюсь следить за всем, не допуская и малейшей провинности. Потому что пресса сразу же все узнает и раструбит. Я понимаю, что на меня смотрят с увеличительным стеклом, на меня ориентируются, и Долина должна об этом помнить», — отметила Анита Цой.

Рассуждая на тему, почему Лариса Долина не отдала ключи Полине Лурье в установленный срок, певица сказала: злого умысла у ее коллеги не было.

«Выступления, давление со стороны общества, которое она испытывала в последнее время, все это сказывается на здоровье и психике человека. Может быть, она не успела выехать еще. Я не думаю, что она сидит и просто не хочет передавать ключи. Это стечение обстоятельств и надо относиться по-человечески», — добавила Цой.

Анита Цой в разговоре с ведущим Никитой Леоновым обсудила предстоящее шоу «Крылья» по случаю своего юбилея, которое пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 7 февраля. Всех деталей исполнительница не раскрывает, но говорит, что зрителям стоит ожидать красивое музыкально-театрально шоу в сочетании с современными технологиям. А 22 марта певица вместе с другими артистами примет участие в масштабном концерте «Звезды Дорожного радио», который впервые пройдет в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что судебные приставы приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной.

